煥然懿居3成單身申請者資產偏低　唔夠畀1成首期

市區重建局行政總監韋志成今(30日)發表網誌表示，港人首置先導項目「煥然懿居」於本月中開始揀樓及銷售程序，共450個單位於6天內全數被揀選，認為首置單位對目標組群，即在居屋申請資格之上的較高收入人士極具吸引力，亦符合買家的實際負擔能力。



他指，揀樓的6天內，共有520名申請者出席，成功揀樓比率高達80%。局方從申請者的家庭及經濟特徵資料進行分析，初步發現兩房單位最受歡迎，首3天已全數獲選；有150名選擇了一房及開放式單位的家庭申請者，大部分屬於「80後」和「90後」的年輕夫婦，相信未來幾年當他們的家庭成員有所增加後，會轉而對兩房單位有需求。



韋認為，日後再推出其他首置項目時，可考慮以兩房單位作主線，盡可能提供獨立廚房及適量加入實用面積大約在600平方呎的三房單位，供家庭申請人選擇。家庭申請者所選購單位的折扣後售價介乎315.5萬至660.5萬港元，根據他們的入息數據，若以90%按揭計算，全部家庭申請者的供款比率均低於50%，仍然屬於可負擔能力範圍之內。



他又提到，約30%單身申請者的供款與入息比率超過50%，全部揀選一房單位，但其持有的資產額偏低，平均只有約40萬港元，不足以支付樓價的10%首期。這批申請者絕大多數是「80後」和「90後」，若以他們的個人財力，未必可以支付較大比例的首期及相關稅項開支，亦不會獲批承造90%按揭，故局方推測他們需家人協助作額外的按揭擔保人，才可以獲批按揭貸款。