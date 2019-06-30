三維實景助城市規劃製3D遊戲　大部分數據年內公開

香港是高密度城市，若只靠二維圖則進行城市規劃，難透徹掌握實況。規劃署去年推出一套「三維規劃及設計系統」，利用三維實景模型，把香港城市景觀仔細呈現，並結合現有規劃資料，協助規劃師設計城市未來藍圖。發展局局長黃偉綸今(30日)在網誌表示，規劃署去年12月起，已逐步開放三維實景模型數據，供公眾免費下載，讓專業人士可利用數據作規劃工作，遊戲開發商也可用以製作3D遊戲，用途更多元化，預計今年內可公開大部分數據。



規劃署2015年12月開始研發上述三維系統，先聘專業團隊，利用安裝在直升機上5個或12個鏡頭的攝影機進行航拍，覆蓋港島及九龍半島約4.3萬幢大廈，拍攝逾34萬張照片，然後利用軟件，把航空照片整合為香港城市景觀的三維實景模型。



規劃署總城市規劃師廖錦明指，系統可結合規劃署不同數據，包括分區計劃大綱圖、城規會文件、法定古蹟等，建立一站式資料平台，方便人員搜尋所需資料。署方已於去年2月推出新系統供內部使用，有效節省規劃工作所需時間、加快規劃決策過程，規劃師亦可即時就不同方案進行分析，評估個別方案對周圍環境的影響等。廖指以往知道一個擬議發展方案對四周環境的影響，往往要花數周以至數月時間，現時則可透過系統即時分析出來。