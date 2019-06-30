港故：衝突場面撼動心靈　佛教徒盼以慈悲修補撕裂

佛教徒一向予人與世無爭、不問世事的感覺，但在近日修訂《逃犯條例》引發起的爭議和衝突中，也見到有佛教徒的身影，到底原因何在？



「唔係所有佛教徒都咁靜，其實有好多佛教徒都好主動去參與社會，只不過佢哋好低調，無標榜自己係一個佛教徒嘅身份。」佛教徒陳雅文說。



「參與社會，我哋係社會嘅一部分，佛教徒係唔應該採取一個迴避嘅態度。」另一位佛教徒Michael也有他的見解。



「入世」的佛教徒



佛教徒陳雅文學佛超過十年，2016年特首選委會選舉的時候，她留意到身邊一些基督徒朋友，開始討論基督教用怎樣的方式，去選那些選委出來。



之後雅文希望繼續有一個平台，讓佛教徒可以用佛教的角度，去討論社會各種的議題，於是成立了「香港入世佛法網絡」。過去兩年，他們舉辦過不同的論壇和工作坊，包括非暴力溝通、性別、自殺等等議題。



在近日的社會風暴中，亦見到雅文及網絡另外兩位核心成員Tammy和Michael的身影。



齊誦六字大明咒 祝福香港



「我哋有發過一封連署聲明，另外亦發起一個叫『與佛同行，以正念擁抱恐懼』嘅活動，想號召一啲佛教徒，用佛教嘅方式表達對呢件事嘅關心，又一齊唱六字大明咒。」雅文說。



Tammy補充，六字大明咒是觀音菩薩的一個心咒，希望用這咒願，讓大家在這紛亂的環境下，令自己內心得到穩定、平靜：「亦可以想像，我其實亦可以好似觀音菩薩咁樣，係可以發一個願，唔係為咗我自己，係為咗香港所有人都可以有一個祝福。」



「103萬次六字大明咒嘅活動，我哋好支持佛教徒行出嚟做呢啲事，喺呢個議題上我哋首先唔好缺席，唔好存而不論、逃避，唔好話呢件事同我嘅修行無關，我哋首先要改變呢個態度。」Michael說。



為警民衝突感難過



佛教強調眾生平等、尊重包容、慈悲為懷，面對一連串警民對峙、互罵，甚至衝突的畫面，雅文及Tammy都很難過：「我覺得難過係睇到警察同示威者，最後好似都迫不得已地要用一啲暴力嘅方式，喺過程裏面，其實係傷害咗好多市民嘅心。」雅文無奈地說。



而Tammy的不安，則是源自政府和市民的對立：「至少佢(政府)應該去聆聽呢啲人嘅聲音，但係喺成個過程，一直有個二元對立，反對嘅人係繼續反對，政府則認為係市民唔明白，或者視反對係無效。」



用智慧和慈悲 化解紛爭



面對當前困局，他們希望大家多領略佛法的智慧：「智慧係你可唔可以喺正確嘅時候，做出正確嘅抉擇；慈悲就係如果有人同你持有相反嘅觀點，你用一種咩心態去包容、理解，甚至轉化，令大家企喺一個平等、對等嘅立場上，而唔係放喺一個對立嘅位置上。」



「所有人其實係平等嘅，佢做咗一個壞人，只不過係各種原因聚合喺佢身上，令到佢做咗呢個角色。」今集《港。故》用7分半鐘，帶大家由佛教徒角度，看看香港今日的困局和出路。



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