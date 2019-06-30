發聲明轟蘋果報道嚴重失實　馬時亨：保留法律追究權利

馬時亨將於明日卸任港鐵主席一職，《蘋果日報》今(30日)報道指他與嘉華國際董事總經理呂志和關係密切，去年曾多次結伴乘私人飛機外遊多國，或涉及利益衝突。馬時亨今午發聲明回應指，2016年起任港鐵主席至今從未乘搭過呂志和的私人飛機，直指報道嚴重失實，及影響他和港鐵的聲譽，將保留所有對《蘋果日報》作出追究的法律權利。



東網記者成功聯絡馬時亨，他表示，對於《蘋果日報》的不實報道感到無奈且氣憤，並對這種傳媒的不良操作非常不滿。



他在聲明指，擔任公職多年，曾出任政府官員，完全明白利益衝突的嚴重性，又指自己身為港鐵公司非執行主席，既非港鐵僱員，亦不是公職人員，一直按公司管治的原則申報利益，會小心處理有可能構成利益衝突的情況。



至於報道指出嘉華集團合組財團於今年以30.5億港元投得港鐵康城發展項目地皮，馬澄清，港鐵在審批物業發展項目的標書時，一向有嚴謹的既定程序。關於日出康城第11期項目，董事局在招標前只訂出回報目標，然後授權交由行政總監處理招標事宜，他及董事局並無參與招標結果的決定。



西鐵項目方面，馬表示港鐵只是項目代理人，相關項目的招標事宜由西鐵相關公司決定，他或港鐵董事局均沒有參與。