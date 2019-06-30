逃犯條例：會展提早封　展商未及撤出轟安排差

網上流傳有人號召在七一到灣仔金紫荊廣場發起示威行動，會議展覽中心基於安全及保安理由，今日(30日)全面關閉，正在舉行的家居博覽及寵物用品展提前在昨日(29日)晚上9時結束。



有代理寵物食品的參展商大嘆生意損失慘重，兼面臨大批貨物未能撤出會展的窘境。負責人黃小姐表示，昨日下午近5時才收到大會通知展覽要提早完結，不少商戶大失預算，「一般都係星期六日最多人，尤其係最後一日(今日展期)，好多貨都賣唔到」。她指今年參展的生意額比去年大減一半，損失7至8萬港元。



她指，昨日起會展附近已實施封路，參展商無法安排撤走貨品，大會安排他們周二(7月2日)才可撤貨，幸好她主要售賣毋須冷藏的寵物食品，貨品保質上未有太大影響，不過亦因要在周二安排貨車載走貨品，計劃大亂。她表示，至今仍未知可否獲賠償或退回場租，並引述大會指若政府不作賠償，亦不會負責參展商的損失。



她坦言，早預計當局今年在七一前可能提早實施封路措施，但未料昨日已開始封路影響入場人流，今日更要全日關閉會展，直斥安排十分差，又指昨日會展外一片平靜，對當局所指憂慮安全理由感到非常費解。