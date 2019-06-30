劏房業主濫收費　電費$500變$1600

香港社區組織協會一項調查發現，劏房居民被濫收水費及電費的情況有增無減，有租客的租金連水電費高達1.1萬港元，電費最高達逾1000港元。社協促港府建立「劏房數據庫」，並加強巡查單位有否濫收水、電費，透過立法監管對違規轉售電力的業主作出處分。



調查於今年1至3月進行，訪問222戶劏房租客，當中86.9%屬深水埗劏房戶，全部屬中電供電範圍。結果反映，租金中位數約4200港元。電費中位數每月約238港元，最高達1010港元，用電量中位數為151度電，每度電中位數約1.6港元，高於中電所定的0.9港元。每月水費中位數則為84港元，每立方米水達15港元，高於水務署約4港元的收費。租金連水、電費中位數達4677港元，最高更達11,015港元。



長期病患者張女士依靠綜援維生，月入6000多港元，居在深水埗月租4300港元的70呎劏房。她指，電費每度電被收取1.7港元，每月電費500港元，為慳電，只好每日到政府合署歎冷氣，避免留在家中。她直言，水、電費負擔重，冀政府正視問題。



從事裝修業的鄒先生一家五口居於100多呎的板間房，月租6600港元，由於電費累進制，每兩個月電費達1600港元，幸半年前經社工協助下成功獲中電設立獨立電錶，現時電費降至每兩個月不足500港元，直言生活及伙食得以改善。



組織幹事胡加沂冀兩電簡化設立獨立電錶的手續，免去業主立案法團的責任，只需業主及租客同意即可。另一幹事戚居偉表示，劏房戶的水、電費「愈窮愈貴」，過去兩電及政府一直未有巡查違規賣電情況，令劏房業主「獅子開大口」，他不滿港府愛理不理及態度被動，經常以商業行為作理由而未有跟進，認為水務署責無旁貸。