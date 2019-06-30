逃犯條例：逾萬人添馬集會撐警　與黑衣人對峙

港府修訂《逃犯條例》觸發連串示威抗議，立法會議員何君堯今午(30日)在添馬公園舉行集會，有逾萬人士出席。對於近日有市民墮樓，在集會開始之時，大會表示生命好重要，呼籲為香港走出陰霾而安靜30秒。大批參與撐警活動的市民逼滿中信天橋，往添馬公園方向前進。期間，立法會示威區有約百名參與撐警集會人士經過，與身穿黑衣留守煲底人士衝突，需要警方分隔。



撐警集會由海富天橋往添馬公園已爆滿，集會人士需由立法會道前往添馬公園，現時立法會道亦站滿參與集會人士。金鐘站出口多名警員用大聲公向集會人士講述出口位置。另外，藝人梁家輝及陳欣健有出席集會，不少市民要求打卡合照。



對於反對派人士要求警方撤回暴動定性，有警隊前高層指想法「簡直是黐線」，認為早已有旺角暴動案的先例，反對派人士的想法是侮辱警務處長的判斷和尊嚴，因此是沒可能發生。



「愛護香港力量」約20人今晨在灣仔警察總部外舉行撐警活動，指近日有市民本着和平訴求上街，卻被「刻意挑釁之徒」騎劫，作出掟磚頭及以鐵枝襲警等暴力行為，又拆毀公物、圍堵政府機構等，支持警方維護法紀、除暴安良。



團體稱，警隊執行職務卻被說成「黑警」，反問警察為何要承受此屈辱，又向警方致信，感謝他們為香港安穩及治安付出的努力。被問到應否就本月12日金鐘發生的警民衝突成立獨立調查委員會，秘書長李家家指，現行監警會的機制行之有效。