網民熱話﹕港鐵怪客疑扮瞓摸胸　網民揭多人受害

近日有網民在Facebook群組貼文，指一名中年眼鏡男疑似扮瞓，用外套遮掩其上身，再伸手觸碰女乘客的胸部。事件引起網民關注，不少受害者聯絡貼文者，表示疑曾遭同一人非禮，紛紛指證其惡行，並發起網上緝狼！



事發於上周二（25日）的港鐵觀塘線列車。從網民Chun Hin Wong上載至「巴打絲打Facebook Club」的圖片可見，一名看似熟睡的中年眼鏡男，用外套當被蓋在身上，手臂則緊貼旁邊女乘客。眼鏡男當時雙手交叉而坐，惟仔細一看，其手指停放在女乘客的胸側，女乘客則低頭玩手機，未知是否未有察覺其舉動。貼文者稱事件由其友人目擊，惟當時未知二人關係，故未有即時出手相助，「最後個女仔係急急腳咁走咗去，咁就肯定佢哋係唔識嘅。」



貼文一出，不少網民稱曾目擊同類事件，並有多名受害人現身，懷疑該眼鏡男是慣犯，私訊聯絡貼文者指證，「我都遇過佢，喺調景嶺站上車，專登用外套遮住扮瞓，然後交叉手伸直手指摸胸」，「佢好熟手，一望即刻收番隻手入外套」，「我諗佢係揀啲放袋喺大脾嘅人去行事，因為車一郁，個袋都會郁，正常真係唔係幾Feel到佢隻手慢慢掂入嚟。」



網民看過事件，揚言要幫手緝狼，「暫時知道條友多數喺觀塘線出沒，包括我朋友已經有3個見過，經常坐觀塘線嘅朋友幫幫眼。」





網民有話說



Kit Kit：咁X街，扮瞓覺

Kc Lo：網友幫唔到什麼，要當時人或受害者舉報先得

Tam Shing：你想事主冇咁尷尬，就直接問個男嘅你隻手做咩

Hau Yee Chan：手都剁X咗佢



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