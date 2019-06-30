政Whats噏：女鄉頭掌婦女事務　80後管青年

新界鄉議局早前換屆，連帶轄下多個委員會嘅主任同副主任委員都大換班，其中委員會嘅組成都有所變化，好似本身嘅婦女及青年事務委員會就分拆成兩個獨立委員會，難得今屆27鄉中選出兩名女鄉頭，就令到婦女事務委員會改由鄉頭執掌，而青年工作則由兩名80後鄉頭負責。



今屆將婦女及青年事務委員會分拆成兩個獨立委員會，而上屆呢個委員會嘅正副主任委員都唔係鄉頭出任，可能有見今屆分別有打鼓嶺鄉委會主席陳月明同埋東涌鄉委會主席黃秋萍兩名女性代表，所以分拆出嚟嘅婦女事務委員會就由佢哋話事，主任委員就由陳月明擔任。



呢個委員會將關注同爭取新界婦女平等權益，但佢哋兩個就話剛上任，仲未有機會坐低傾未來工作方向，但強調好快就會仔細咁傾。佢哋更不約而同話相信合作無問題，因為當初第一次見面已經有好多共同話題，直言見到未來四年有合作機會都好興奮，其中黃秋萍仲話非常榮幸添，咁就期待一下佢哋會擦出乜嘢火花喇！



另外，今屆27鄉就有兩名80後年輕鄉頭，分別係大埔鄉委會主席林奕權同埋坑口鄉委會主席劉啟康，兩個將會聯同沙田鄉委會副主席張子賢，一齊負責青年事務委員會嘅工作，例如要提升對國家民族自豪同認同、開展有意義青年活動等，主任委員就係以一票之差同鄉議局副主席擦身而過嘅林奕權。



林奕權早排喺今屆鄉議局首次會議上第一次以主任委員身份發言，就呼籲各鄉年輕人要踴躍參加活動，但就錯將9月舉辦嘅活動講成7月。另外，鄉議局當然議員廖駿駒喺當日會上都就青年問題發言，大講青年對鄉村文化同歸屬感變淡，加上近年社會撕裂令到青年間都有對立，建議設立平台畀青年溝通，又希望可以研究點樣加強城鄉共融，因為現時嘅城市人同原居民遭到分化而有隔閡，有需要凝結鄉村青年喎。



林奕權就話已經諗住加大呢個新委員會嘅架構，稍後會同兩個副主任開會，希望各鄉都搵到代表加入，愈多人參與愈好喎。不過第一次匯報就有人花咁多篇幅獻計，證明青年工作都頗受關注，睇嚟林奕權喺未來四年唔可以掉以輕心喇！