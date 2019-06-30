逃犯條例：示威者午夜移師灣仔會展　警方加強截查　

港府修訂《逃犯條例》風波持續，網上疑有人號召明日(7月1日)到舉行升旗儀式的金紫荊廣場示威抗議。約800名反對修例的人士今晚(30日)集結立法會示威區，大多身穿黑衣，部分人帶同帳篷，氣氛大致平靜。



警方已在金紫荊廣場、會展外道路布防，包括設置2米高的水馬，今日有警員不時截查附近一帶可疑人士，晚上有警員穿着「鐵甲威龍」保護裝備在會展外道路戒備。金紫荊廣場對開海面有水警巡邏。約晚上11時，警方加強巡邏會展一帶，逾50名軍裝及便衣警員分批駐守在菲林明道及港灣道街口，部分警員持盾牌，亦有守在會展門口的警員開始穿上護膝等裝備。



警方亦在社交網站發布快訊，指留意到有網民號召其他人帶備電鑽及其他工具，蓄意破壞及非法移走已放置在會展一帶的水馬，從而衝擊警方防線。警方指，攀爬水馬、準備工具企圖或實際破壞水馬，除了對自己及其他人構成危險，還有可能觸犯法例，包括藏有工具可作非法用途及刑事毀壞，最高可判監10年，煽動者亦屬違法，呼籲切勿以身試法。