高科院開辦多元化課程　學生活用入職場

香港高等教育科技學院柴灣新校舍今年4月正式開幕。校長曹秀芳表示，校舍提供互動學習環境，配合不同專業所需，例如園藝及園境管理、運動生物力學等附設實驗室，時裝設計附設工作室。各科學生均獲安排工作實習體驗、本地及海外交流機會，最高可達480小時，為進入職場作好準備。



李靖怡修畢園藝及園境管理課程後投身園藝業，擔任助理項目協調員。她表示，課程讓她掌握不少有用知識，包括辨別樹木種類、運用檢測工具等，對目前工作很有幫助。而僱主亦期望聘用已有基礎知識的人士。



李指，日常樹木護理中，工作人員以目測方式鑑別樹木健康，並輔以槌子敲打，檢測結構狀況，評估倒塌風險，有關技巧在課程中講授。



除教學外，學系重視科研，環境學系助理教授張浩就一直鑽研植樹法。自2017年起，他廣泛收集本港32個公園數據，希望藉植物品種和分布方式改善公園空氣質素。根據其研究，在公園與高速公路之間邊緣地帶，特別是車多人少之處，可考慮種植異葉南洋杉、龍柏等樹冠較低、形態茂密的樹木。分隔帶寬度只要達 15米，便足以阻隔大部分微細懸浮粒子PM2.5、PM10等污染物。