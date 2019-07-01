東方日報A2：特朗普與金正恩三八線握手　美朝關係重現曙光

第三次美朝峰會昨日在南北韓非軍事區板門店舉行，美國總統特朗普在北韓領袖金正恩的邀請下，歷史性地踏出「友誼之腳」跨越三八軍事分界線，成為首位踏足北韓領土的在任美國總統。二人其後在板門店韓方一側會晤，宣布重啟無核化談判，但特朗普強調只求效果不求速度，目前仍然維持對北韓的制裁。他又即席邀請金正恩適時訪問白宮。



香港時間昨日下午一時四十五分，特朗普抵達非軍事區奧萊特前線哨站，上址距離三八線僅二十五米，南韓總統文在寅向他講解位於北韓境內的開城工業園區，駐韓美軍則介紹非軍事區內的韓戰遺骸發掘進度。特朗普形容現場曾經極度危險，但自從去年六月第一次美朝峰會，「所有危險都消失」。他與文在寅探望駐守非軍事區的美韓士兵後，準備與金正恩見面。



至下午二時四十五分，特朗普由板門店韓方一側自由之家步出，他在三八線前方等候金正恩。從朝方一側走過來的金正恩，率先伸手。他握手時表示：「我從來沒有預計在這裏見到你。」特朗普反問他：「你想我走過來嗎？我無問題。」他在金正恩的示意下跨越三八線，並在北韓境內走了大約二十步。二人先讓記者拍攝合照，之後一起越過分界線回到南韓境內。



對於歷史性地踏入北韓，特朗普形容是莫大的榮幸，又即場邀請金正恩訪問白宮；金正恩則指這證明特朗普願意消除所有不幸的過去，將載入國際政治史。二人其後在自由之家會晤，金正恩否認事先一早安排，並對特朗普在社交網發出的邀請感到驚訝，又指二人極好的關係令會面得以迅速籌備。他形容在象徵南北韓分裂的三八線上，與特朗普進行「和平握手」。



特朗普承認不知道金正恩會否應邀赴會，因此對方現身令雙方都很有面子。二人閉門會談五十分鐘後，特朗普及文在寅為金正恩送行，後者再越過分界線返回北韓。特朗普其後宣布美方將在國務卿蓬佩奧的主導下，兩至三周內籌組工作組與北韓談判，代表是美國對朝政策特別代表比甘。他又希望能隨時撤銷對朝經濟制裁：「我們不追求速度，只求處理好此事。」



不過，特朗普避談北韓無核化問題，僅稱該國再無核試及發射彈道導彈，又稱早前被傳處決的北韓談判主要代表仍在生。文在寅形容這次特金會有助朝鮮半島無核化及建立和平機制，為半島八千萬人民帶來希望。特朗普其後離開板門店，前往烏山空軍基地向駐韓美軍發表講話，聲稱「所有人都很開心，很多南韓人感動流淚」。他登上專機空軍一號啟程回國。



前美國對朝政策代表尹汝尚認為，特朗普明白不可能於第一個任期內實現北韓無核化，而多次強調「有時間、不用急」顯示他降低了標準。前美國國務院官員奧巴形容，特朗普採取「心臟除顫式外交」，不時為談判進度注入動力，「但從不治療根本的疾病」。



即上「半島局勢」專頁

http://on.cc/nkoreawar2017/



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

