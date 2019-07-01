政策失敗　人才流失　有出冇入

香港本已存在長期問題，如經濟轉差、物價高昂、年輕人缺乏上流機會等，早就促成港人移民意欲。去年估計有七千六百名港人「逃離」移居外地，數字較前年大增近兩成，而近日政治風波更成為港人加快移民步伐的催化劑。有學者批評港府處理民生問題一塌糊塗，又現政治危機，令人感到沮喪，料港人移民數字將再創新高。



港府施政「立立亂」，本報早已指出香港存在「十大死症」，不斷沉淪，包括法治倒退，律政司司長鄭若驊其身不正，涉「秘撈」不申報等多宗醜聞，又包庇壹傳媒黎智英等反中亂港分子，造成政治黑暗，近日更因「修例」解說工作不足引爆不可收拾的政治風波。而港府亦無力解決高樓價及假難民等民生問題，香港猶如患上「死症」，觸發港人萌生移民念頭。



有升學顧問透露，自一四年佔領行動，家長將子女送往外國讀書的情況增加，近日的政治風波更成為催化劑，自反修例事件後，海外留學的查詢人數倍升，當中不少查詢者希望透過留學，為移民申辦加分。另有移民顧問則指，近三個月的生意幾乎是以往的兩倍，單是查詢電話每日需處理約一百個，數字有持續上升趨勢，反映近日移民氣氛十分炙熱。



除了傳統移民熱點澳洲、美國和加拿大，台灣近年亦成為港人移居寵兒。港人移居台灣人數連續三年破千，數字持續高企。今年頭四個月的港人赴台定居數目，與去年同期相比激增四成。



港人才「出走」，同時無法吸引人才。有機構調查發現，去年獲批來港就業的外來人才，僅佔香港整體勞動人口百分之一點六七，相比瑞士三成一及新加坡百分之五點一的比率，反映港府吸納人才政策成效不彰。而租金高企，生活成本高昂也是此地不留人的主要原因。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強預計，港人移民海外數字將再創新高，年輕人缺乏發展機會，面對住屋問題，年紀較大的想追求較好生活質素，加上自去年山竹開始，到屢爆基建醜聞，均反映港府處理民生問題一塌糊塗，現時政治危機浮現，更迫使港人另謀出路。