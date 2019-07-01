政府無力管治　安居樂業絕望

港府宣布暫緩《逃犯條例》修訂工作，但至今仍未能平息爭議，政府及立法會更因反對派持續示威及不合作運動，未能正常運作，面對社會動盪不安，政府無力管治，港人移民或海外升學意欲愈趨強烈。「東方報業民意調查」結果顯示，受訪者無奈指香港面對死局，憂不適合子女成長，亦擔心日子更難過。而且房屋死結無法令人安居樂業，法治淪亡，縱容不法分子搞亂香港，受訪者認為香港繁榮安定已受損，政府又無法管治，香港未來發展勢必倒退，坦言對香港死心。



近期社會政策動盪及爭議未能平息，激發不少家長計劃送子女出國留學。近月大大小小移民講座均座無虛席，有升學顧問表示，單是今個月接獲的查詢比去年同期急增，家長為子女安排出國留學的年齡愈來愈小，當中不乏小二或小三的學生。同時，有不少在港工作數年的專業人士，亦查詢到外國留學進修後會否有助移民等，部分人透露是因近來香港政治環境劇變，因此萌生出國念頭。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百八十九名十八歲或以上市民，結果顯示，有升學顧問本月接獲海外升學查詢較去年同期急增，查詢家長的子女年齡更愈來愈小，四成受訪者憂香港環境不適合子女成長；兩成三感到香港繁榮安定已受損；一成九坦言對香港前景失信心。



有專業人士因最近香港政治環境劇變，欲海外進修後留下工作或移民，三成五受訪者憂往後日子更難過；兩成三形容香港面對死局；兩成稱已感到沮喪，移民潮恐再現。



環球經濟不明朗加上政局動盪，會計界料港零售銷售下跌，三成八受訪者擔心，經濟前景存在太多不明朗因素；兩成七憂經濟不穩，漸趨疲弱；兩成三恐生活愈來愈艱苦。



律政司劣迹斑斑，解說工作不足引發政治風波，又不檢控壹傳媒黎智英等佔中搞手，大部分受訪者表示對香港法治感到憂慮，五成六轟律政司縱容不法分子，搞亂香港；兩成五斥法治淪亡，核心價值受損。



香港社會本身長期存在太多問題，促成港人移民意欲，四成九受訪者稱，主因是房屋死結，無法安居樂業；一成八指假難民威脅治安，政府束手；一成四認為是物價高昂；一成一指年輕人缺乏上流機會。



港府經常遭挑戰，近日更因政治風波癱瘓運作，受訪者直指香港未來發展存在不少危機；三成五擔心香港發展停滯、倒退；三成一擔心政府無法管治，對香港死心；兩成四恐民生政策無法推行。



綜觀情況，大部分受訪者批評政府管治不力，令港人無法安居，加上政治紛紛擾擾愈趨激烈，坦言已感到沮喪，對香港前景不抱期望，而加快移民的步伐。