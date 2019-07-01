探射燈：修訂條例　原為提升港仲裁地位

為提升香港國際仲裁中心的地位，政府通過《仲裁條例》新修訂條文，第三者在稥港資助仲裁不受助訟和包攬訴訟的法例禁止。有關注團體擔心，日後會愈來愈多無良中介公司出現，聲稱以免費透過仲裁或調解方式為工傷僱員索償，藉詞瓜分賠償。



今年2月，《2017年仲裁及調解法例（第三者資助）（修訂）條例》正式實施，第三者資助仲裁、調解及相關法律程序不受助訟及包攬訴訟的普通法原則所禁止。工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文指，絕大部分工傷的訴訟會先經過調解，無法達成共識才會進入司法程序。調解過程中，毋須呈交醫生紙或文件，雙方只就賠償金額討價還價，形容有如「街市買餸」般兒戲。過程中，工人的議價能力甚低，中介有機會串謀保險公司游說傷者接受一個較低的賠償額。



蕭直言，擔心新修例相關包攬訴訟行為合法化後，成立門檻更低的調解中介公司會如雨後春筍般出現，明正言順地以調解為由，胡亂收調解費用，串謀律師行或保險公司，「左袋過右袋」，瓜分工傷工人的賠償，令工人的實際賠償額大大減少。她促請政府於條例中豁免涉及人身傷害的個案，防止中介從中取利。

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