探射燈：倘證中介瓜分利益　可囚7年

盤據在勞工處僱員補償科辦事處、公立醫院判傷地點的索償中介，提出以免費或象徵式收費的模式，為工傷僱員進行訴訟的行為屢見不鮮。法律界人士指，若證明中介在法律訴訟過程中瓜分僱員賠償，有機會構成包攬訴訟。



任何人提供金錢或其他形式，資助他人提出訴訟，並在勝訴後攤分利益，有機會構成「助訟和幫訟分利」，俗稱包攬訴訟，屬普通法的刑事罪行，一經定罪，可被判最高監禁7年。



執業大律師陸偉雄指，包攬訴訟最大問題在於中介一角會瓜分申索人的賠償。由於律師需與中介「拆數」，因此會在帳單中加大律師費成本，變相令申索人少收了應得的賠償。另外，陸又指他們又會「督數」，稱為申索人申請法援、交表等，巧立名目收取龐大律師費。更嚴重的是他們會隱惡揚善，「就算無勝算嘅案件都接，博佢庭外和解。」惟一旦輸掉官司，申索人除了失去賠償，更要賠上律師費。

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