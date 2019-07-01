探射燈：包攬訴訟猖狂　蠶食工傷賠償

今年初實施《2017年仲裁及調解法例（第三者資助）（修訂）條例》，釐清第三者在資助仲裁不受助訟和包攬訴訟的法例禁止，新修例恐成無良中介「護身符」。有工傷工人被聲稱非牟利機構的中介兜搭，唆使簽署委託書進行訴訟索償，兩次會面竟被追討逾五萬元律師費。各區勞工處門外，亦有不少中介「打躉」，「鼓勵」工友提出訴訟。法律界人士直言，有關行為可能已觸犯屬刑事的「包攬訴訟」。關注團體直指本港僱員補償不足，令工友誤墮陷阱。



任職運輸工人的阿堅，數年前工作期間被貨物砸傷，影響活動能力。向勞工處呈報工傷後，因與僱主無法就工傷日期達成共識，僱主更停止發放工傷期間的薪金。早前他往灣仔勞工處僱員補償科求助期間，被一名自稱是非牟利機構的男子兜搭，聲言可代他向僱主追討賠償。但及後發現前往一律師事務所，並在該男子建議下，簽署訴訟委託書。該男子及後取消其法援申請，並教唆他修改工傷日期，甚至提出放債，阿堅覺得不妥，遂中止委託，後來卻遭追討五萬多元的律師費，令他十分無奈。



東網記者日前往各區勞工處僱員補償科巡查，發現有不少中介「打躉」。其中在長沙灣，自稱是律師樓職員的大媽前來搭訕，指勞工處判傷後的賠償金額非常低，建議記者透過其律師行向僱主追討疏忽賠償，並「拍心口」指動輒可獲賠10多萬港元。



灣仔的勞工處外，黎姓男子亦主動向記者搭訕，並即建議大興訴訟，「你愈早搵律師愈好。」他又稱，曾有個案因工受傷缺勤約3周，追討到近40萬港元賠償。



問及律師費，二人口脗一致。「我哋會將律師費條數擺埋落勞工保險公司度，由佢哋找數。」該男子指費用多寡視乎案件複雜程度，由律師樓與保險公司自行商討，強調不會影響賠償金額。大媽則稱可代申請法律援助，又指若法援不批，只須象徵式繳付二百元手續費。



工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文直指，相關涉及包攬訴訟的個案於工傷索償中十分常見，勞工處在處理工傷的程序未有給予足夠支援，僱員在不清楚權益下，很容易被中介招攬。她又指本港的僱員補償不足，而該處在工傷爭議中沒有裁決權，僱主若不承認工傷或拖延發放工傷病假薪金，僱員察索償時容易跌入陷阱。



勞工處回覆指，嚴禁任何推銷和兜售與索償業務有關工作。該處向所有工傷工人發出通告，提醒提防索償代理兜攬生意，並勸告應循正當途徑尋求法律意見。

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