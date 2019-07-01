網民熱話：廚師染手足口病冇病假？　網民：無良僱主

打工仔患病攞病假是理所當然？其實並非絕對。近日有網民在社交平台發文，稱自己患上手足口病，醫生開出7日病假，但公司稱要扣其例假和大假。事主將事件放上網上向網民求教，短短兩日就累積過千留言，當中不少人大罵其公司無良，建議事主「勞工處見」。



打工仔 Weilin Raymond上周四（27日）在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發貼，並上載一張照片，顯示探熱針探得攝氏40.2的高溫。貼文稱，「睇完醫生發現有手足口病，醫生畀咗一星期病假我，然後我同公司講，公司話放假可以，但要扣例假同大假...(公司)咁做啱唔啱？」事主事後再補充，「我做廚房，發高燒真係好危險。」



事件引起不少打工仔網民熱烈討論，質疑手足口病「會傳染仲返工？」認為事主在廚房工作，一旦傳染開去，後果非常嚴重。又有網民大罵其公司無良，「你老細無人性」，建議事主照常返工，「返！惹到成公司都係，最緊要啲X老細都中招」。不過亦有網民冷靜分析指，部分工種確是沒有病假，建議事主「接受唔到就轉工」。



根據勞工處《僱傭條例》，連續放4日或以上病假，又具醫生紙，累積足夠的有薪病假，則應獲僱主支付五分之四的工資。至於貼文提出扣減例假及大假，勞工處未有明文規定有關事項。僱主如無合理辯解而不支付有關疾病津貼，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬港元。



網民有話說：



Jenny Ma：去勞工處投訴



Ray Chan：你答佢，我會喺fb公開餐廳名，費事傳染畀客人影響你間餐廳



Polly Mak：去勞工處開個Case保障自己先，正常你做夠一定日子就會有病假



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