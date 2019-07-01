Dr.東：低頭族易頸痛　常做伸展操可改善

頸痛是港人其中一項常見的痛症。衞生防護中心新一期《非傳染病直擊》呼籲市民關注頸痛問題，指香港每10人便有1人在過去一個月受頸痛困擾，當中以女性及中年人士比例最高，肥胖、辦公室一族、職業司機及醫護人員亦高危。防護中心總結港人最常見的頸痛成因是經常低頭玩智能手機，以及經常低頭垂肩，又或睡覺時頸部扭曲等不良姿勢所致，令頸部承受過重壓力。



衞生防護中心表示，有研究推算頸椎隨着頭部彎曲(向前低頭)幅度增加時所承受的壓力，顯示頭向前傾15度，頸部便承重27磅；頭向前傾60度，頸部便要承重60磅，因而對頸椎造成創傷。港人最常見的頸痛是重複進行頸部活動或長期屈曲頸部導致勞損，例如低頭觀看智能手機或電子屏幕；而不良姿勢亦會令頸椎受壓，特別是睡覺時頸部扭曲。



防護中心曾於2014至2015年度進行人口健康調查，訪問逾12000名15歲或以上港人，發現10%人在過去一個月曾出現頸痛，當中以女性及65歲或以上人士比例較高。根據國際的流行病學研究，肥胖人士及某種職業群組，例如辦公室一族、體力勞動者、醫護人員及職業司機，亦較其他人較常出現頸痛。



保持頸部健康及避免頸椎過度承重，均有助預防頸痛，防護中心建議市民避免長時間低頭或側頭工作，若須長時間在辦公桌或電腦前工作，應經常舒展肢體，不時做些輕柔的頸部運動，鬆弛肌腱及韌帶。



此外，上班一族應適當調校桌椅的高度，保持屏幕最頂一行字樣在視線的水平。坐着時應靠貼椅背，膝蓋和臀部成一直線，雙腳平放在地上。



除此之外，智能電話或平板電腦應提升至視線水平，以減輕低頭時頸部承受的壓力。保持睡姿正確亦很重要，防護中心建議選用大小適中並可承托頸部自然弧度的枕頭，避免使用過多枕頭或俯睡；並應避免坐在椅上打盹或把頭部擱在梳化的手柄上睡着。不少人有坐在床上看書的習慣，但並非坐直，而僅是頭靠床頭，這也會令頸椎受壓造成勞損，市民須格外留意。



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