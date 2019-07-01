逃犯條例：曾偉雄斥示威者視法律如無物　警有需要驅散

政府修訂《逃犯條例》餘波未了，今早(1日)有示威者再度堵塞金鐘一帶馬路。前警務處處長曾偉雄今早到會展觀看升旗禮時表示，示威者是不法分子，做出違法行為，視法律為無物。他認為，七一是重要日子，不應妨礙他人權利，從昨晚(6月30日)示威者的行為已知道，警方的驅散是有需要，又認為沒有必要成立獨立調查委員會，調查警方使用武力。



他指，昨天萬計市民到添馬公園出席撐警集會，十分清楚表達了社會對警察惡意攻擊及對法治肆意踐踏的憤怒，他作為香港人明白集會人士的看法，強調有人以違法行為作所謂的表達方式是踐踏法治。



至於應否就過去數周事件成立獨立調查委員會，他指，警隊維護法治最前線，任何社會沒有有效執法，不可能有法治，希望大家明白警隊角色就是要執法，有違法行為時，應要求警隊執法而非迴避。他指，近來有人經常要求成立獨立調查委員會，但卻未有指出機制有問題。



保安局局長李家超在會展出席酒會後表示，不清楚金鐘一帶的示威情況，重申市民有言論自由和示威權利，但亦需顧及他人權利，和平、互相包容和互相尊重地表達言論。