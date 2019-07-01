酷熱高溫又望唔到天　腦退化患者死亡風險增

近日天氣愈趨炎熱，香港大學與理工大學日前於國際《環境科學與污染研究》期刊發表研究，發現在酷熱高溫下，精神障礙尤其是腦退化患者的死亡風險會較高，估計與該類患者較難適應極端天氣有關。研究亦發現，居住於缺乏天空景觀(sky view)的高密度建築、較少綠化環境及空氣污染嚴重區域的精神病患者，在酷熱天氣下的死亡風險會更高。



研究人員分析於2007年至2014年期間，每年因為酷熱高溫而死亡的患者健康資料，該期間總共錄得逾13萬宗死亡個案。研究人員分析溫度變化與死亡率的關聯，包括分析患者的總死亡率、死於心血管疾病、死於呼吸道疾病及死於精神問題相關疾病的關係。結果發現，心血管疾病與呼吸道疾病與夏天極端天氣沒有明顯關聯，反而精神病的關聯十分密切。



研究指出，在8年的研究期間，總共有2600多宗酷熱高溫死者是屬精神病患者，當中99%是腦退化患者。研究結果發現，患有腦退化的人，在平均溫度升至攝氏24.5度或以上時，死亡風險明顯增加。根據醫管局資料，香港腦退化人口達8%，是在長者中常見的疾病之一，全港每100名65歲以上的長者便有5至8人患有此症，80歲以上的長者更有20%至30%人患腦退化。



香港去年熱夜數目為26天，酷熱天氣日數，即攝氏33度或以上為36天，期間酷熱天氣警告連續生效15天，成有紀錄以來最長的酷熱天氣警告。研究學者表示，醫療機構應該在夏天提供更多社區護理服務予精神病患者。