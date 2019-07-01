黃大仙康健中心選址曝光　鑽石山第一期公屋設總部

為加強基層醫療服務，減輕公立醫院壓力，繼葵青區設立全港首間地區康健中心後，黃大仙區的康健中心選址亦曝光，政府計劃在鑽石山第一期公共房屋發展項目中設立康健中心，並會透過招標物色非公營機構營運。由於黃大仙區人口中，「曾吸煙」及「偶爾及經常飲酒」 的比率高於全港，該中心將優先處理高血壓、糖尿病和肥胖等健康問題。



食物及衞生局向黃大仙區議會提交的文件顯示，政府擬在港鐵鑽石山站旁、預計於2020/2021年度落成的鑽石山第一期公共房屋發展項目中，設立黃大仙地區康健中心總部，料可在發展項目落成後1年內啟用。局方亦會要求營運者於黃大仙的4個分區各設附屬中心，以提供一個具多個服務渠道及服務點的網絡。



中心總部將由護士、專職醫療人員、藥劑師、社工及支援人員所組成的團體，提供健康評估及社區復康服務，以期及早發現求診者的慢性疾病健康風險因素，如有需要，有關人士會被轉介接受飲食建議及藥物諮詢，及由康健中心網絡的醫生診治；每個附屬中心則由一名註冊護士帶領，並會設置活動室，按所屬分區需要提供服務。