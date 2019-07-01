每日一片：私家車撞車後踩油衝燈速閃　網民：一定有古怪

駕駛者在馬路上遇上輕微意外，可透過協商解決，不過亦有人有「另類選擇」。今日(1日)就網民在尖沙咀遇上一名無賴司機，對方在褪車時撞及後車，竟罔顧被撞車輛司機響按提示，踩油及衝紅燈逃走，其「狼死」行徑，亦引起網民諸多猜測。



現場是尖沙咀加拿分道，當時已是凌晨近5時，街上車流稀少。網民Wai Shun今晨將片段上載Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段開始，可見事主將車停在路邊，而一架私家車停於其前面，車上兩名女乘客先後落車，一名男乘客則從後座走到副駕駛座，司機亦隨即開車。不過司機並非向前直駛，反而入後波「向後褪」，而且愈褪愈後，事主亦發現有唔妥，響按提示，但對方已直撞其車頭，發出重重的撞擊聲。意外後，司機頭也不回，懶理前面交通燈正亮起紅燈，踩油加速逃去，事主一度開車企圖追截，但對方已迅速逃離。



事主上載片段外亦公開對方車牌，更稱「警已報」。司機一走了之的舉動惹起網民諸多猜測，「可能飲醉酒，唔走唔得？」「一係快餐車、一係醉駕，寧願hit & run(不願而去)都唔可以畀人捉到」。有人認為事主絕不能姑息對方，「為咗不顧而去衰到衝燈，千祈晤好同佢和解」。