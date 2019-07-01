美媒：港修例示威持續　恐影響奢華品牌生意

香港政府修訂《逃犯條例》引起國際關注，美媒分析指香港奢華品牌的生意額，或受近日的社會運動影響，原因是該些品牌的最大客源是中國內地客，惟他們因害怕示威而避走。



彭博社周日(6月30日)刊登有關香港示威打擊奢侈品牌的評論，引述美國伯恩斯坦研究院分析師的數據，指香港名牌的生意額佔全球5%至10%。文章指，銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶名店林立，但近日因區內主要街道被示威者佔領，交通大受阻塞，一些高檔商場如鄰近政府總部的太古廣場明顯受影響，雖然仍然照常營業，但因遊客不敢前往該區而影響生意。



分析指，該些大型品牌尤其看重花費較大的內地遊客，一旦示威時間愈長，內地遊客則愈有理由不到訪。類似個案可參考法國黃背心運動，文章引述瑞士歷峰集團於1月時指，當時黃背心運動連續6個周末示威，期間正值年末銷售旺季，因此打擊歐洲第三季度經濟。



文章認為，香港的銷售額對大品牌營業額舉足輕重，珠寶商卡地亞（Cartier）和鐘錶品牌積家（Jaeger-LeCoultre）指，去年9月亞洲地區的颱風，導致香港分店被迫關門數天，足以令該月的區域生意額放緩。



數據顯示，訪港內地遊客增長放緩，或與多個因素有關，例如人民幣疲弱，減低中國消費者購買名牌的意欲。不過評論認為，內地消費者可到香港以外地區消費，面對主要客源分散到香港以外地方，法國路易威登集團（LVMH）和開雲集團（Kering）目前是在市場上最能夠站得住腳，因為有別於其他品牌，它們擁有較龐大的分店網絡，可大量吸納消費者。



由於中美貿易戰已令內地經濟疲弱，香港本來是內地客愛大灑金錢購物的地區，分析指現正觀望名牌的第二季度收益，看看品牌能否抵受持續示威帶來的衝擊。

