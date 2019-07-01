政Whats噏︰鄭松泰莫乃光繼續點火　咬住政府唔放

政府修訂《逃犯條例》導致爆發連場激烈衝突，社會嚴重撕裂，政府亦都「一跪再跪」，喺宣布暫緩修例之後，亦都連番向公眾道歉，甚至連關乎民生嘅撥款同措施都唔敢推行，但政府有政府「龜縮」，反對派就繼續「放火」。立法會議員鄭松泰同資訊科技界議員莫乃光(Charles)，將喺本周三(3日)立法會大會提出口頭質詢，就有關移交逃犯事宜繼續質詢政府，實行咬全政府唔放，真係惟恐天下不亂喇！



政府喺「跪低」宣布暫緩修訂《逃犯條例》後，仍未能平息民憤，頓變「落閘政府」，唔止政府部門因有示威者衝擊而要落閘，上月政府一個有關區議會選舉嘅公眾諮詢會亦要臨時取消，而「龜縮」政府更連民生政策都同樣暫緩推出，包括舊年施政報告提出嘅土地共享先導計劃，而已經提交上立法會財務委員會嘅有關明日大嶼填海計劃嘅研究撥款亦唔會喺本年度財委會審議。呢邊廂政府想盡快平息修例風波，但另一邊廂民主派就繼續「點火」。



話說Charles同鄭松泰喺本周三嘅立法會大會就各自提出有關移交逃犯嘅口頭質詢，分別狙擊保安局局長李家超，同商務及經濟發展局局長邱騰華。Charles就質詢當局，與香港簽訂咗移交逃犯協定嘅司法管轄區當中，有邊啲係尚未實施《公民權利和政治權利國際公約》，又話根據聯合國引渡示範條約，若被要求引渡者喺請求國得唔到公約所提嘅保障，就不得准予引渡，詢問政府點確保被移交港人獲得公平審訊同人權保障。



至於鄭松泰嘅質詢，就指政府修例受國際社會關注，美國美中經濟與安全審議委員會、歐盟及國際商會香港區會都先後提出反對，要求政府回應有冇評估事件對本港國際形象嘅影響？



佢哋嘅質詢變相令想風波平息嘅政府面對現實。不過，立法會面對示威者嘅衝擊同嚴重破壞，周三係咪可以如常開會都仲未知，呢團火係咪燒得起，都要到時先知喇！



