逃犯條例：各界齊聲譴責衝擊立法會　曾偉雄炮轟視法治如無物

對於大批示威者衝擊立法會大樓及警方防線，各界齊聲嚴厲譴責。建制派立法會議員發聯署聲明狠批極端激進暴力份子嚴重破壞社會秩序和安寧，促警方執法追究違法份子；立法會主席梁君彥再次譴責使用暴力衝擊大樓的人士，呼籲立即停止任何暴力行為；前警務處處長曾偉雄更直斥示威者是不法分子，做出違法行為，視法律為無物。



建制派議員在聲明中批評極端激進暴力份子嚴重破壞社會秩序和安寧，暴徒存心搞事，擾亂公眾秩序，挑戰法治，故嚴厲譴責有關暴行，促警方執法追究違法份子，又呼籲泛民主派同事要分清黑白，譴責這些極端激進暴力份子，維護法治。梁君彥今傍晚(7月1日)再次透過發言人表示，對於有示威者繼續使用極暴力的手法衝擊立法會大樓，令大樓多處地方受到嚴重破壞，對此深感痛心及極度遺憾，再次予以譴責。



曾偉雄表示，七一是重要日子，不應妨礙他人權利，而昨日(6月30日)數以萬計的市民到添馬公園出席撐警集會，十分清楚地表達了社會對警察被惡意攻擊及對法治被肆意踐踏的憤怒，強調有人以違法行為作所謂的表達方式是踐踏法治。曾又認為，無必要成立獨立調查委員會調查警方使用武力，因警隊是維護法治最前線，任何社會無有效執法，便不可能有法治，望大家明白警隊角色就是要執法，有違法行為時，應要求警隊執法而非迴避。