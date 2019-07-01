逃犯條例：直擊立法會最亂一刻　警方指短時間內清場

【22:25】警方指會在短時間內清場。



【21:40】示威者攻入立法會大會議事廳，在牆上噴上字句。有人塗污特區區徽。



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【21:30】有示威者以鐵籠車撞撃後門，亦有人從外面搬入水馬、鐵馬等入內，塗污並破壞立法會主席梁君彥等的油畫。



【21:25】政府強烈譴責示威人士極端暴力衝擊立法會大樓，呼籲使用暴力的示威者立即停止暴力行為。



【20:50】示威者以鐵欄等工具撬開鐵閘，防暴警察原本持盾戒備，其後突然撤走，大批示威者闖入立會大樓範圍。



【20:17】示威者以油漆遮蓋立會閉路電視。



【19:55】立會紅色警示下，據了解，明日舉行的環境事務委員會及美容業儀器規管和發展事宜聯合小組委員會會議將取消。



【19:12】示威者撬起大堂一個鐵閘。有100名示威者已身處鐵閘外，他們以雨傘遮擋身體，並傳遞鐵錘及鐵支撬鐵閘。



【19:11】立法會主席傍晚再次透過發言人表示，對於有示威者繼續使用極暴力的手法衝擊立法會綜合大樓，令大樓多處地方受到嚴重破壞，主席深感痛心及極度遺憾。他再次譴責使用暴力衝擊大樓的人士。主席再次呼籲，大家要和平理性地表達意見，並立即停止任何暴力行為。



【18:39】約20名示威者進入立法會，並以硬物嘗試撬開大堂的鐵閘。



入夜後，示威者以鐵欄等工具撬開鐵閘，防暴警察原本持盾戒備，其後突然撤走，大批示威者闖入立會大樓範圍。部分示威者塗污並破壞立法會主席梁君彥等的油畫，之後有示威者攻入立法會大會議事廳，在牆上噴上字句，有人塗污特區區徽。