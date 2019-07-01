深圳海關破香港紅油走私案　案值約1.5億人民幣

深圳海關周一（1日）公布，指今年5月24日與惠州市公安局、深圳市海防打私辦等執法部門，展開大規模打擊「紅油」走私行動。案件共動員420名緝私人員，在廣州、東莞、惠州等地共拘捕38名疑犯，查獲94.67噸紅油，初估案值高達1.5億元（人民幣‧下同，約1.74億港元）。據悉，該批疑犯得知香港紅油較內地廉價，決定偷運紅油以賺取差價。



惠州市公安今年3月發現，市內出現走私入境的紅油，遂通報給深圳海關，引起兩地部門關注，成立專案組展開調查。深圳海關經調查，掌握走私團夥的網絡和鏈條，由海上、陸路運輸、脫色、銷售團夥等組成，分工明確，且骨幹成員涉黑，具反偵查經驗。兩地緝私人員最終成功搗破數十個涉案黑油窩，斬斷其走私鏈條。



據了解，香港對流動漁船等用油實行免稅政策，紅油即加入紅色添加劑的柴油，以示區別別。據法律規定，紅油雖免可豁免稅款，但只能用作燃料及海事用途。紅油的批發價每噸約為5200至5500元（約6000至6380港元），而內地柴油價格在每噸6600至7200元（約7660至8300港元），令不法分子不惜鋌而走險偷運入境。