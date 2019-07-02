工會指鐵路系統有多重安全保障　防列車釀嚴重意外

近期港鐵發生連串列車事故，令公眾憂慮鐵路的安全。但港鐵工會指，鐵路系統存在多重安全保障設計，防止列車發生嚴重意外，例如路軌盡頭設有「止衝擋」防止列車繼續向前衝；而車廠及側線附近則有「防護道岔」，將未有獲授權前進的有問題列車引落地面，避免列車駛入主行車線，釀成更嚴重事故。



消息人士指，今次於小蠔灣車廠衝燈的列車，在越過涉事信號燈後急煞停，距離前方的「防護道岔(Trap Point)」尚有一段距離。香港鐵路聯合會主席林偉強表示，「道岔」的作用是轉換路軌，配合車務控制中心發出的指令，將列車由一條路軌駛入另一條路軌上；而「防護道岔」一般設於車廠及側線附近，作用是將未獲授權駛入主行車線但又繼續前進的列車，直接引離路軌，落到地面，避免該列車繼續駛入主行車線，釀成更嚴重事故。



林偉強指，「防護道岔」是鐵路安全防護措施之一，即使今次於小蠔灣車廠衝燈的列車繼續向前行駛，亦只會出軌落地，不會駛入主行車線。翻查資料，2016年8月5日，九龍灣車廠有一列不載客列車因為信號燈顯示失靈而衝燈，最終該列車駛入「防護道岔」而出軌落地，首卡車廂出軌達18米。



至於上月18日於金鐘站側線發生的列車碰撞「止衝擋」事故。林偉強表示，路軌盡頭均會設有「止衝擋」，防止失控列車繼續向前衝離路軌，亦是鐵路安全防護措施。他稱，多年前曾有列車撞向「止衝擋」，結果車廂損毀，但「止衝擋」仍結構完好。