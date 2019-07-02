港鐵又發生列車衝燈事故　涉事女車長暫停駕駛職務

港鐵接連發生列車事故！繼上月18日荃灣線有列車收掣不及於金鐘站側線硬撼「止衝擋」後，翌日東涌線小蠔灣車廠再有列車衝燈。據悉，涉事的女車長當時以手動駕駛不載客的列車出車廠，懷疑分神而未有在指定信號燈前停車，列車衝燈後才急煞，女車長事後更擅自將列車褪後，企圖掩飾曾經衝燈，但被人揭發。港鐵承認發生列車衝燈事件，涉事車長已暫停駕駛職務，協助調查。



消息人士提供的資料指，東涌線小蠔灣車廠於上月19日早上8:15分，一列編號為「L428」的不載客列車由車廠以手動駕駛模式駛出，時速不高於每小時22公里，準備前往青衣站接載乘客。但2分鐘後，涉事列車未有在編號為「THW12」的指定信號燈前停車，反而衝過了該盞信號燈後才煞停，涉事的姓曾女車長事後未有通知車廠及車務控制中心，亦在未有獲授權下，自行將該列車向後褪至該盞信號燈前。



港鐵回覆指，涉事列車由車廠路軌準備駛入主行車線投入服務，期間該列車懷疑有機件故障，車務控制中心安排其返廠檢查，車廠按程序檢查後，確定該列車機件運作正常，而記錄顯示該列車曾衝過涉事信號燈，當時該信號燈未有可以前進的燈號，但事件不影響東涌線列車運作安全。港鐵表示，一般而言，列車出廠投入服務，須取得前進燈號後，才可由編定路線駛入主行車線，而沒有取得前進燈號的列車，不會被安排駛入主行車線。



對於港鐵回應中所謂「列車懷疑有機件故障」。消息人士分析指，當一列列車衝燈後，不管其處於手動或自動駕駛狀態，信號系統均會「Kill Code」，使該列車不能收取行車指令信號，若列車要繼續行駛，只能依靠車長手動駕駛，但車速會被限於每小時22公里以下，與正常列車於自動駕駛模式下的車速有極大分別。車務控制中心職員很容易便察覺有異樣，並會詢問相關車長為何慢駛。



消息人士估計，涉事車長倒車至涉事信號燈前，打算重新接收行車指令信號後，重新駛入主行車線繼續服務，但礙於涉事列車已被「Kill Code」而無法繼續前進，涉事車長只能向車務控制中心報稱列車懷疑故障，最終揭發事件。



消息人士又指，涉事信號燈前方有一個附有反光物料的停車標記，提示車長在該處停車以免衝燈，不排除涉事車長因為分神而釀成今次事故。



立法會議員陳淑莊及譚文豪均關注事件，指港鐵接連兩日發生懷疑涉及人為疏忽的列車事故，擔心車長培訓或定期重溫課程出現問題，又質疑是否車長休息不足所致，促請港鐵改善並向立法會交代。

