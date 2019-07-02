東方日報A1：七一示威　無法無天

本港政局進入最黑暗時代，立法會在七一回歸廿二周年被示威者攻陷。數百名示威者歷時七個多小時圍攻，至晚上近九時撬開立法會鐵閘長驅直進大樓內大肆破壞，以噴漆到處噴上「釋放義士」等口號塗污，將立法會主席梁君彥、前主席曾鈺成及范徐麗泰的油畫拆下及噴污，撬開會議廳大門衝上主席台，塗污會議廳內區徽。示威者在主席台前展示港英旗後，四散破壞保安室、士多房及雜物室，更在秘書處房間翻出寫有機密字眼文件，示威者更闖入控制室內。警方晚上近十時半宣布有清場行動，惟示威者仍未散去。至今日凌晨，大批防暴警察採取清場行動，並施放催淚彈驅散示威者。政府總部今日暫停開放。



立法會大樓昨發出歷來首次紅色警示，大批戴頭盔和口罩的示威者，下午開始敲爛立法會大樓多幅玻璃幕牆，又撬爛停車場外的鐵閘，警方多次施放胡椒噴霧，惟至晚上一批示威者撬起立法會大堂鐵閘，持武器闖入立法會大樓。有人在立法會牆上到處塗上「毋忘死者」及「時代革命」等字句，又將鐵馬和水馬搬入立法會大樓內，多處滿布玻璃碎片，一片狼藉。



示威者將立法會內的長椅及花槽搬走，抵達一樓會議廳外時更將梁君彥、前主席曾鈺成及范徐麗泰的油畫拆下，噴污梁范二人的臉及噴上字句。晚上約九時半，示威者闖入禁止外界進入、一直被鎖上的會議廳內，衝上主席台，在主席座位身後的牆上噴上「林鄭下台」、「釋放義士」的字句，牆上的區徽亦遭噴污。示威者又在主席台上貼上港英旗，以及在主席台前舉起「沒有暴徒祗（只）有暴政」的橫額，主席椅背被噴黑。示威者在主席台前又擺有多張特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超等官員照片，又要求「還政於民」、「林鄭下台」及「撤回暴動定性」等。部分議員的座位亦被噴上「取消功能組別」，建制派議員蔣麗芸的座位更被噴上粗口字句，有議員座位的螢光幕被拉倒。



示威者噴污及敲爛大樓內的閉路電視，疑免被拍攝到示威者在立法會內的行動。他們又大肆破壞保安室、士多房、雜物室及圖書館，將地下一個螢光幕打碎，又將電錶房內的電線扯出，連傳媒的咪牌亦被示威者掟爛。1M層立法會秘書處房間，有寫有機密字眼的文件被人翻出，更有示威者闖入控制室，情況混亂不堪。



示威者一度稱要撤離立法會，但其後又折返，繼續留在會議廳等多處地方，一直有人從立法會外搬物資入大樓內支援。有人一度呼籲示威者繼續留守抗爭，否則前功盡廢。晚上約十一時，立法會議員陳志全、區諾軒及許智峯現身立法會會議廳內。



行政署昨宣布，基於保安考慮，政府總部今日暫停開放，職員毋須返回政總工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作，所有訪客活動亦會延期或取消。



警方晚上發聲明指，對於暴徒衝擊立法會大樓的行為予以最嚴厲的譴責，呼籲示威者應盡快離開立法會大樓一帶。



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