逃犯條例：政府斥破壞立會令人髮指　對違法行為追究到底

立法會經過被示威者衝擊一夜，令大樓遭受到啟用近8年以來最嚴重破壞，留下滿目瘡痍後，特首林鄭月娥今日（2日）凌晨4時見記者，表示對於立法會被暴力衝擊感到痛心，並譴責有關暴力行為，指相關破壞令人憤慨和震驚，強調對違法行為追究到底。保安局局長李家超指，示威者行為或已觸犯《公安條例》等一系列罪行；警務處處長盧偉聰批評相關行為令人髮指。



林鄭月娥表示，昨日（1日）出現兩個截然不同的畫面，稱讚七一遊行人士體現香港的核心價值，但強烈譴責示威者目無法紀行為，包括以鐵枝及鐵箱車破壞立法會外牆，又以化學粉末攻擊警察。林鄭月娥又狠批示威者晚上強闖立法會大樓並大肆搗亂，破壞議事廳、區徽及立法會主席畫像等，認為示威者目無法紀，影響法治。她又稱讚警方克制。



她回應晚上被指拒絕與民主派議員會面時，強調大家見到示威者暴力程度，認為到現場溝通沒有幫助，但重申日後無論是民主派議員或其他組群，都會嘗試溝通。對於有指政府沒有回應示威者訴求，她反駁指有關指控不正確。她表示上月15日已宣布暫緩修訂逃犯條例的工作，沒有時間表重啟，法案也會在明年七月、今屆立法會會期結束後到期，強調這已是正面回應；至於要求釋放或特赦被捕人士，她認為有關做法不符合法治。



現場有傳媒問及是否有官員要下台，林鄭月娥表示自己上月18日已向市民真誠道歉，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超也為修例工作不足衷心致歉。她指希望透過改革管治風格，更用心聆聽吸納社會各界不同意見，特別是年輕人心聲，盡努力解決香港的問題，這是他們對香港的承諾。



保安局局長李家超則指示威者觸犯了《公安條例》、刑事罪行條例及立法會權力及特權法等一系列罪行，又指示威者攜帶攻擊性武器等進入立法會大樓大肆破壞，最嚴重可被判監2年，他指，暴力分子容易滲入群眾活動，製造混亂，破壞社會安寧。



警務處處長盧偉聰對於被指駐守立法會的警員退縮，他予以否認，他解釋警員長時間駐守立法會，亦沒有退縮，只是因應情況有變，包括有人利用不明氣體施襲，警方才選擇暫時撤離，重整策略。他指出昨日的事件有15名警員送院，包括上午示威者在金鐘向警員投擲不知名液體，導致13名警員送院；下午就有2名警員吸入不明煙霧送院。警方後來檢驗氣體中粉末，證實為第四類危險品苯二胺，大量吸入可致皮膚和呼吸道嚴重燒傷。他指示威者的行動已超過和平集會底線，警方施放催淚煙，他對示威者行為予以最嚴厲譴責。

