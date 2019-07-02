Dr.東：吸煙者或有難言之隱　同理心有助推動戒煙

吸煙危害健康，外界大多認為吸煙者患病是「自己攞嚟衰」!但對於行醫超過30年的明愛醫院內科及老人科部門主管黃慕蓮來說，處理過千千萬萬種因吸煙而導致出現慢阻性肺病病人的個案，便深深體到不少吸煙者有難言之隱，明白到貧窮及個人生活圈子等因素，導致吸煙者吸煙。她期望教育公眾，提升市民認識煙草的禍害，亦希望身邊人抱著「同理心」理解吸煙者的難處，「我唔食煙，其實我係好彩!」



政府統計處在2017年6至9月期間，調查本港15歲以上人士吸煙的情況，發現15歲或以上的吸煙者約有660000人，當中93%為習慣每日吸煙人士，而在每日吸煙人士中，以40至49歲最多，達153000千人，當中男性佔85%。吸煙者的呼吸系統因長期受破壞而引致呼吸道阻塞及收窄，令人體肺部難以呼出和吸入空氣，導致呼吸困難、氣喘及咳嗽等徵狀，醫院管理局每年平均需處理50000名慢阻肺病病人。



從事內科及老人科醫生多年的黃慕蓮，曾治理不少慢阻性肺病病人。她指自己從前對吸煙者有負面印象，但隨着年紀愈大同理心愈高，明白吸煙者背後各有難處，她最大使命是為煙民「洗底」，消除外界對吸煙者的主觀歧視，嘗試了解吸煙者背後的故事，並加強教育提升公眾明白吸煙的禍害。



她分享作為醫生需要小心斷症，憶述早前接觸一名支氣管擴張病人，醫生一般處理該類病人可能只花一至兩分鐘，並處方抗生素治療，但她細心閱讀病人的病歷，發現病人左邊睾丸消失，而且是最近數年才發生，因而推測病人可能因肺氣腫，令輸精管出現問題，導致閉塞才令睾丸消失。



她承認現時公立醫院日趨繁忙，一名醫生需要處理19個病人，個別醫生更要處理26六個病人，自己便曾因處理一些病人投訴而不堪壓力，絕望之際考慮投身私人市場，但考慮到醫管局的員工上下齊心，而且難捨照顧了10多20年的病人，因此決定留下來。現時面對壓力會用一句說話安慰自己，「開心是需要創造的(Happiness is to be created)」，但眼見現在醫院緊張的工作環境，笑言:「呢句說話愈講愈密。」



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