Dr.東：吸煙者或有難言之隱　同理心有助推動戒煙

吸煙危害健康,外界大多認為吸煙者患病是「自己攞嚟衰」!但對於行醫超過30年的明愛醫院內科及老人科部門主管黃慕蓮來說,處理過千千萬萬種因吸煙而導致出現慢阻性肺病病人的個案,便深深體到不少吸煙者有難言之隱,明白到貧窮及個人生活圈子等因素,導致吸煙者吸煙。她期望教育公眾,提升市民認識煙草的禍害,亦希望身邊人抱著「同理心」理解吸煙者的難處,「我唔食煙,其實我係好彩!」



政府統計處在2017年6至9月期間,調查本港15歲以上人士吸煙的情況,發現15歲或以上的吸煙者約有660000人,當中93%為習慣每日吸煙人士,而在每日吸煙人士中,以40至49歲最多,達153000千人,當中男性佔85%。吸煙者的呼吸系統因長期受破壞而引致呼吸道阻塞及收窄,令人體肺部難以呼出和吸入空氣,導致呼吸困難、氣喘及咳嗽等徵狀,醫院管理局每年平均需處理50000名慢阻肺病病人。



從事內科及老人科醫生多年的黃慕蓮,曾治理不少慢阻性肺病病人。她指自己從前對吸煙者有負面印象,但隨着年紀愈大同理心愈高,明白吸煙者背後各有難處,她最大使命是為煙民「洗底」,消除外界對吸煙者的主觀歧視,嘗試了解吸煙者背後的故事,並加強教育提升公眾明白吸煙的禍害。



她分享作為醫生需要小心斷症,憶述早前接觸一名支氣管擴張病人,醫生一般處理該類病人可能只花一至兩分鐘,並處方抗生素治療,但她細心閱讀病人的病歷,發現病人左邊睾丸消失,而且是最近數年才發生,因而推測病人可能因肺氣腫,令輸精管出現問題,導致閉塞才令睾丸消失。



她承認現時公立醫院日趨繁忙,一名醫生需要處理19個病人,個別醫生更要處理26六個病人,自己便曾因處理一些病人投訴而不堪壓力,絕望之際考慮投身私人市場,但考慮到醫管局的員工上下齊心,而且難捨照顧了10多20年的病人,因此決定留下來。現時面對壓力會用一句說話安慰自己,「開心是需要創造的(Happiness is to be created)」,但眼見現在醫院緊張的工作環境,笑言:「呢句說話愈講愈密。」



※有你最關心的醫健資訊,請瀏覽:

http://bit.ly/2IJdjms