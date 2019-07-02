網民熱話：自私港女手袋佔小巴座位　霸氣司機怒斥被激讚

乘坐公共交通工具，座位一人一座十分公平，但有人卻認為手袋亦要佔座位？有網民在社交群組發放一條短片，片中一名女子疑因用手袋佔用小巴座位，導致有人冇位坐，小巴司機霸氣斥責，「你以後唔好坐我車」。女子雖然未有出聲反駁，但就一直以手機反拍司機。



昨日（1日）有網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載一條片段及多張圖片，又稱「女人搵個袋霸住個位，搞到開唔到車！」片段開始，便聽到相信是司機的男子向中排座位一名女乘客說：「做人做到咁樣...如果你係男人，就第一時間拖你落車」，最後更霸氣說：「你以後唔好坐我車」。片段所見，當時小巴幾乎滿座，惟獨女乘客旁邊座位是空出來。至於被斥責的女乘客，一直表現沉默，沒有反駁，不過就舉起手機，估計正拍攝司機。



片段亦引起眾怒，網民指摘女乘客行為自私，「依家啲女人真是麻煩」，「拎佢個袋掉出車啦」，有人建議「叫佢畀兩份錢囉」，不過亦有人搞笑稱：「唔通佢要等到有個靚仔坐埋嚟先肯攞開個袋？」亦有人激讚司機「鬧得好」。



網民有話說



秀娟戚 ：報警吖嗎

Steven Lai ：係我就叫她落車，不落車就不開車

Lok Yeung：其他乘客落車坐另一架，呢架車熄燈閂冷氣鎖門講拜拜。



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