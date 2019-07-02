逃犯條例：專家料立會維修耗千萬元　最快10月重開

立法會大樓昨日(1日)飽受激進示威者催殘破壞後，一片頹垣敗瓦。有工程師表示，相信大樓結構未有破壞，但政府必須重新檢查大樓的「風火水電」主要屋宇設備，確保未有受到破壞而存在安全隱患，假如當局派出大量人手及資源進行維修，估計立法會大樓10月能夠重新啟用，維修費則數以千萬港元計。



土力工程處前處長陳健碩表示，從傳媒報道所見該批示威者未有攜帶重型機械進入立法會大樓，相信單靠徒手及工具進行破壞，未必會影響到大樓結構。但他指，立法會大樓若要重開，必須先確保涉及安全的主要屋宇設備運作正常，包括通風、走火、供水和供電系統，「無人知道示威者當時點樣破壞，破壞咗乜嘢，所以要仔細檢查每一樣嘢，例如如果有人入咗電梯機房，用刀𠝹咗鋼纜幾吓，條鋼纜未必會即時斷，但就有安全隱患。」



陳續稱，香港較少發生建築物落成後因被破壞而需重新檢查的例子，但他認為檢查立法會大樓的程序，應該要比新建築物驗收檢查更嚴謹，才能確保大樓適合繼續使用。至於遭示威者破壞的落地玻璃、電掣等設備，陳認為相對較容易維修更換。