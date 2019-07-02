逃犯條例：立法會大樓啟用8年　屢受衝擊今次最嚴重

屢次遭受衝擊的立法會綜合大樓昨晚(2日)受到歷來最嚴重破壞，大樓是首座為香港立法機關興建的專用大樓，在2008年開始興建，至2011年竣工，總建築面積近3.8萬平方米，議會樓佔5層，辦公室樓佔11層，連同政府總部，整個添馬艦發展工程的建築費用逾55億港元。由2011/12年度起，立法會各會議在立法會綜合大樓舉行。



立法會財務委員會在2014年6月審議新界東北發展前期工程撥款時，大樓遭到大批示威者衝擊，造成綜合大樓多處損毀，一幅落地玻璃破裂，其後13名男女被裁定非法集結罪成。至於昨晚的破壞更嚴重，立法會大批玻璃破損，四處遭到塗鴉，大批物件遭破壞，屬多次衝擊立會事件中最嚴重一次。



前立法會大樓則位於中區昃臣道8號，毗鄰皇后像廣場，擁有逾百年歷史。港府在2005年宣布，中區政府合署和立法會大樓將遷至添馬艦，工程獲得立法會財務委員會通過撥款後於2008年展開，並於2011年10月4日通過會議運作測試，於同月12日在立法會綜合大樓啟用及舉行會議。



綜合大樓的整體設計概念是要凸顯香港立法機關的獨立、特殊地位、透明和莊嚴形象，大樓以建築立面之垂直線條作為綜合主題，室內設計主題結合嚴肅謹慎和包容開放這兩個元素，各個大堂及會議室均巧妙地採用「天圓地方」的建築概念，別具特色。



綜合大樓設有多項會議、教育及傳媒設施，包括會議廳、會議室、宴會廳、新聞發布室、記者室、教育廊 、歷史長廊、咖啡閣及天台花園等，除供會議之用，立設有導賞團等教育用途。



