逃犯條例：44議程未處理　陳健波指或另覓場地開財會

立法會大樓昨(1日)遭大批反對修訂《逃犯條例》示威者破壞。立法會財務委員會主席陳健波今(2日)表示，大樓內的設施受到嚴重破壞，短期內未必可以再開會，他相信立法會主席梁君彥正研究有何場地，可以繼續舉行會議，料短期內公布。



陳指，財委會仍有44項議程未處理，若今個會期無法再開會，有關議程可能拖4個月至1年，例如公務員加薪等議程，如無法處理，影響很大。



陳表示，正與政府商討哪些議程必須在暑假休會前完成，考慮另覓場地開會，但亦要先視乎大會會否另覓場地開會、秘書處的支援和安排，再決定財會開會的安排。他憂慮會議廳以外的其餘會議室亦有損毁，即使部分會議室沒受損，但大樓的電力及保安系統受到影響，開會涉及投票系統及音響設備，亦可能令到會議室無法開會，加上大樓現時無遮無掩，保安風險亦是考慮因素之一。



他暫時未返回辦公室，但曾經了解過，知道受嚴重破壞的只有較低的樓層，加上警方已封閉大樓搜證，他不想騷擾警方工作。



根據議程，財委會本周五(5日)的會議原定要審議4間公立醫院重建或擴建撥款計劃及公務員薪酬調整等。