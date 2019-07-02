逃犯條例：衝擊立會涉暴動等罪行　法律界指最高可囚10年

大批示威者昨日(1日)衝擊立法會綜合大樓，大樓內外遭受歷來最嚴重破壞，有法律界人士分析，示威者已干犯多項非法集結、刑事毀壞等罪行，當中以鐵籠車、鐵枝等硬物撞毀大樓玻璃幕門、強行進入後在內部肆意破壞，情節較「旺暴案」更為嚴重，足以構成暴動罪，最高刑罰為監禁10年。



執業大律師龔靜儀指出，示威者在衝入大樓之前，由於有大批人士在立法會外聚集衝擊，已干犯《公安條例》下的非法集結；其後示威者以鐵籠車、鐵枝等硬物撞毀大樓玻璃幕門，已屬暴力行徑，達破壞社會安寧程度，有機會干犯暴動罪。她強調，並非只有帶頭用鐵籠車衝擊的人士才會控暴動罪，「其他在旁叫囂、叫加油、一齊衝埋入去嗰啲，都一樣有罪。」



在衝擊期間，有示威者向警察投擲不明液體，造成多名警員受傷，龔指需視乎傷者的傷勢，相關人士有機會觸犯「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪」，最高可判處終身監禁。



至於大批示威者闖入大樓後，有人在會議廳內塗污特區區徽，執業大律師陸偉雄指根據《國旗及國徽條例》及《區旗及區徽條例》，任何人士玷污、故意侮辱國旗、國徽及區旗、區徽，最高刑罰可判監3年及罰款5萬港元。



立法會主席梁君彥及前主席范徐麗泰的相片，亦被示威者扯落地上用硬物擊毀；部分人進入各樓層會議室，破壞閉路電視及其他設施，又用黑色噴漆在主席台後方牆身寫上「釋放義士」等字句，陸偉雄認為足以構成刑事毀壞罪行，最高可被監禁10年。



衝擊立法會涉及多項罪行



行為/罪行/最高刑罰

衝擊或暴力行徑達破壞社會安寧程度/暴動罪/監禁10年

包圍立法會大樓/非法集結/監禁5年

向警察投擲不明液體/意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪/終身監禁

塗污特區區徽/玷污、故意侮辱區徽/判監3年及罰款5萬港元

破壞閉路電視及其他設施/刑事毀壞/監禁10年