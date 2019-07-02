逃犯條例：暴徒視法紀如無物　建制促警緝拿歸案

立法會大樓昨(1日)被反對修訂《逃犯條例》示威者大肆破壞。10多名建制派議員今午(2日)見記者，建制派「班長」廖長江指，對示威者衝擊及闖入立法會大樓肆意破壞，視法紀如無物的行為，予以最嚴厲譴責，要求警方追查到底，將暴徒緝拿歸案。



廖指令人憂慮的是，示威者何時會再有下一次，而行動又會否再升級。他說，若有社會人士、泛民對昨日示威者的違法行為姑息，迴避譴責，將責任歸咎政府，等同默許示威者再找目標發洩怒氣，恐青年因而泥足深陷，而有關人士及泛民就會成為幫兇，促他們三思。



被問到市民以和平手法表達意見但不獲政府接納，廖認為「和理非係一件事、暴力係一件事」，沒有事情可為暴力辯護，亦相信廣大市民不會接受昨日情況。



議員李慧琼促警方嚴正執法，認為倘有人美化暴力只會將香港推到危險的地方，反問「係咪要有人流血死亡先收手？」。身兼工務小組委員會主席的議員盧偉國認為，事件令立法會未來兩星期沒法開會，多項民生工程受影響。



議員田北辰指，社會現階段有必要重啟政制改革，他同意「831」決定非完美方案，但來年是立法會選舉，相信市民會有相關要求，是時候將權力歸於人民。