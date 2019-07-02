毒販偷渡緬甸購毒品　粟米袋藏61公斤冰毒被截獲

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。湖北荊州市公安縣公安局近日通報，成功破獲該縣史上最大宗毒品案，繳獲市值逾2708萬港元的61公斤冰毒、1.2萬粒麻古，拘捕9名毒販，成功斬斷一條由緬甸至荊州的販毒通道。由於今次毒販將毒品藏於多袋粟米粒內，反映涉毒組織的販毒手法「推陳出新」，惟終歸失敗告終。



警方透露，去年年中公安縣公安局禁毒大隊發現該縣的毒品，大部分是從荊州市運入，隨後在一高速公路出口拘捕鄭姓毒販。當天，鄭某見事敗走投無路，竟將一袋放有200粒麻古的毒品塞入口，但被警方阻止；隨後警員在其車內再繳獲600粒麻古。



經過多月的深入調查後，警方掀出一個以喻某為首的跨國販毒組織，當中大部分組織成員都曾因罪獲刑10年以上。及至去年12月，警方發現喻某等人經雲南勐海縣偷渡到緬甸小勐拉，購買大量毒品；今年1月上旬，喻某經邊檢過關到緬甸，並安排多名成員偷渡到當地會合後，5人一起以偷渡方式將所購毒品帶到雲南的一所出租屋。



喻某等人之後購買大批粟米粒，接着將冰毒及麻古一併分裝在7個大袋內，搬上租來的貨車運返荊州；當車駛達沙市區楊泗物流園的高架橋下時，被伏埋的警員一網成擒，同時派出警員分赴恩施、武漢市，以及廣東廣州等地，拘捕其餘涉案人員。落網的毒販供稱，他們之所以選擇以粟米作掩護，是因為粟米屬於乾貨，不像其他含有水分的蔬菜，影響毒品的質量。



今次是過去239日內第59宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/