打鄰居案　辯方指事主女兒曾嘲被告廣東話唔正

一對居於公屋的中年夫婦，去年在鄰居夫妻與女兒送親戚離開時，疑用電話拍攝鄰居及尾隨指罵，期間涉出手傷人，包括夫涉把男鄰居撞向牆、拳毆女鄰居及其女兒等，鄰居親戚欲阻止時亦被推埋牆；婦更涉嫌坐在男鄰居身上，邊把對方頭部撞向牆，卻邊大叫非禮，夫婦後又涉偷去男鄰居的電話丢掉等。鄰居女兒逃脫後報警。



涉施襲的夫婦俱54歲，依次為男被告楊建波及操普通話的女被告王瑜珍，今(2日)在區院分別否認有意圖傷人、襲擊傷人、盜竊及刑事毀壞等6罪而受審。



控方開案陳詞指，男女事主一家與被告對門而住，雙方關係惡劣。去年6月9日下午，男女事主與女兒送一名內地女親友往乘車時，離開家門卻見兩被告舉機拍攝他們，男事主及女兒遂舉機反拍，兩被告尾隨及責罵他們4人，之後發生肢體衝突。



警方到場發現女事主暈倒在地，於一樓平台找回已損壞的男事主手機。女事主被送往醫院途中，曾吐出紅色嘔吐物，診斷後發現她左眼皮有瘀傷、左鼻孔有血絲、左邊腦硬膜下層邊緣輕微急性血腫、髖骨部位有細小骨頭碎片等。男事主亦被送院，診斷有擦傷、鼻樑觸痛等，他後再求診發現鼻骨骨折等，女兒及女親友亦有擦傷、觸痛等。



女事主陳蕙華出庭作供，庭上亦播出當日拍到片段，陳表示遭片中一男子「錘兩下」，又被推向牆等。辯方盤問時，指出片段中有人不斷重複說「三文魚」，指陳的女兒曾取笑女被告「廣東話唔正」，女被告說「閂門喇」時有口音，陳女聽罷而以「三文魚」來取笑，雙方因而發生拗撬，但陳不同意。



辯方指出，男被告當時只是在他們面前衝來衝去及大聲呼喝，沒有拳擊他們，反而是事主4人舉機圍住男被告，陳更搣他的腋下，4人有用手機襲擊他。而4人向男被告施襲後欲逃，陳期間撞到垃圾桶等，「撞嚟撞去」而造成有關傷勢。陳全不同意辯方所指。