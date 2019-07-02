退休漢涉26年前6度非禮長女　事主拒出庭官考慮發傳票

現年66歲已退休老漢被指於26年前的一年內，藉詞檢查身體發育情況，6度向其長女摸胸非禮，當時女兒只有9至10歲。惟直至前年因老漢與家人發生家庭糾紛，其長女遂報警並揭露廿多年前的非禮事件。



該老漢今早(2日)於區院否認6項非禮罪，惟控方表示事主不願出庭作供，控方主要依賴被告的招認口供。法官最終表示考慮向事主發證人傳票，但先要控方再接觸事主看其意願，並再考慮如沒事主證供是否有足夠證據繼續檢控。案件押後至明天(3日)再訊。



控罪指，被告於1993年6月至1994年3月期間，6度在屯門家中非禮當時9至於10歲的長女X。據控方開案陳詞指，被告於案發時與妻子及3名女兒同住屯門，X為其長女。警方於2017年12月28日以非禮罪拘捕被告，警誡下他承認在93至97年間曾非禮X並稱：「呢段期間我有摸過佢胸部，但我記得約有5次，實際日期我就唔記得，不過我知錯喇」。



被告其後向警方招認於93年首次非禮當時9歲的X，並指因對她的身體發育感好奇，曾掀起其衣服並觸摸其胸部8至10秒，又指X曾脫褲問其經血從哪裏流出，被告則指着其私處稱會從該處流出。被告又稱其後直至94年3月，他亦藉詞檢查身體發育情況，5度同樣觸碰X的胸部。控方又指，X曾於2016年把事件告知母親及兩名胞妹。



控方庭上指，因X及其家人等不願出庭，故現只依賴被告的招認口供及錄影會面。而辯方則表明反對將招認口供及被告錄影會面呈堂，並指該些口供均是被告遭威逼利誘下作供，又指被告否認曾向女兒非禮，並指是女兒衊造事件。



法官則表明，對於X不出庭作供一事感到不理想，並稱會考慮向X發傳票。不過法官指最終亦要考慮X的意願，要求控方再與X聯絡，希望她可出庭，法官亦着控方考慮如沒有X的證供是否應繼續檢控，並把案件押後至明天再訊。