阻車輛泊上行人路　荃灣分階段安裝護柱

為防止車輛違例駛上行人路，進入商舖，以及在行人路違例停泊，危害行人安全。政府建議在荃灣大壩街、芙蓉街、享成街及享和街的行人路加設護柱及欄杆，卻引起部分商戶不滿，認為會阻礙上落貨。運輸署決定分階段展開工程，減低對相關商舖的即時影響。



首階段會先安排在行人過路處加設護柱及欄杆，第二階段在享和街大廈行人出入口，人流較多位置行人路安裝護柱，最後階段在汽車維修及汽車美容商舖對出行人路安裝護柱，預計今年8月底完成工程。



運輸署指，荃灣大壩街、芙蓉街、享成街及享和街一帶大廈地下開設大量汽車維修、汽車美容及相關行業商舖，衍生商舖營運者非法霸佔咪錶泊車位、非法放置木條、鐵管等物料在馬路邊，以及車輛駛上行人路，危害行人安全等問題。



該署在今年3月展開安裝護柱工程，截至6月，已在享和街大廈行人出入口，人流較多位置行人路安裝護柱工程。運輸署及警務處實地視察後，均認為工程成效顯著，有效保障行人及其他駕駛者的安全，建議在汽車維修及汽車美容商舖對出行人路，繼續進行安裝護柱工程，預計在今年8月底完成工程。



有區議員認為當局在完成首階段及第二階段工程，並對有關措施的成效作出檢視後，須向荃灣區議會匯報有關工程進展及成效，以及諮詢議會意見後，才予以落實。