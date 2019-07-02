袒胸讓兩歲幼兒掃乳頭　印傭認狎兩少主候懲

6歲男童今年初向父親投訴下體疼痛，父親不以為意，直至家中印傭向他告密，指控家中另一名印尼籍女傭竟揭起自己的上衣露出胸部，讓當時只有兩歲多的少主掃她的乳頭，父親才驚覺兩子被人魚肉。涉案女傭於觀塘法院承認非禮、虐兒及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為3罪，還押至7月16日，等候其背景報告後判刑。



被告PURASIH承認的案情指，她在2017年開始替案中四口之家工作，她要照顧的兩名男童分別為6歲的X及4歲的Y。此外，該家庭中還有另一名印傭跟被告一同工作。



今年初X向父親投訴下體痛，但父親未有深究。至今年4月，X再作投訴，父親檢查後發現X龜頭紅腫。而同時家中另一女傭告密指，早於2017年11月，已見過被告揭起上衣讓Y掃乳頭，更暗中拍下短片為證，只是一直不敢告發。



事主父親追問下，X說被告來家中工作後，曾多次捏他下體令他覺痛。父親報警，被告警誡下保持緘默。



而X在跟心理學家會面時，進一步透露被告不時會扯他的下體叫他起床，而被告及後承認，一次替X吹乾頭髮時，曾隔着褲子摸其下體。