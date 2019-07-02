每日一片：內地行車法？中港車公路行路肩　貨櫃車出手阻撓

在內地若公路出現塞車，不少車輛會將路肩當成捷徑，近年不少中港車亦將這種「駕駛風」帶到香港。近日有車Cam就拍攝到一架掛上中港牌的7人車在公路路肩行駛，全程暢通無阻，其出位行徑亦令旁邊貨櫃車司機「睇唔過眼」，實行出手阻撓，成功將其逼回行車線。



事件發生於上周五(28日)，網民TF Wong在Facebook群組「馬路的事討論區」上載兩段片段。現場是屯門公路，片段所見，當時該輛7人車佔用公路左邊的路肩一直行駛，如入無人之境，令事主亦看得目瞪口呆，忍不住向7人車方向「手指指」。期間在7人車旁慢線行駛的貨櫃車，司機似乎亦留意到這場面，甚至「睇唔過眼」，愈駛愈近路肩，令7人車不得不減速慢駛，最後更迫使7人車駛回行車線。目擊的事主見狀，忍不住貼文，「貨櫃車大哥，你係得嘅！」



事件亦引起不少網民熱烈討論，有人估計司機可能習慣成自然：「喺大陸有空位就可以行㗎啦！」亦有人諷刺司機可能諗：「超快線嚟架，你哋識條鐵咩？」



根據運輸署規定，部分道路（通常是快速公路）設有路肩，以便有車輛發生故障時使用。在路肩上行車即屬違法，初次定罪最高可被罰款5000港元及入獄3個月。