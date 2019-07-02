5月份香港零售銷貨值400億　下跌1.3%

政府統計處公布，2019年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為400億港元，按年下跌1.3%，惟表現仍好過市場預期。與2018年同期比較，2019年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.8%。



按主要類別計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌2.7%；超級市場貨品，銷貨價值下跌0.8%；服裝下跌4.6%；電器及其他未分類耐用消費品下跌14.8%；汽車及汽車零件下跌0.1%；燃料下跌5.2%；家具及固定裝置下跌1.3%；以及眼鏡店下跌11.3%。



今年4月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌4.5%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.8%。



政府發言人表示，零售業銷售在5月跌幅收窄，部分原因是內地勞動節假期今年較遲出現，導致5月訪港旅客人數有更為顯著的按年升幅。整體而言，近月零售業銷售表現維持疲弱。



發言人指，消費情緒在環球經濟環境充滿不確定因素下依然審慎，短期內料會困擾零售業銷售前景。然而，訪港旅遊業持續增長和本地勞工市場大致平穩應能繼續帶來一些支持。政府會密切留意相關情況。