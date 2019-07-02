夫婦涉打鄰居　男事主稱被拳打致頭暈倒地

一對居於公屋的中年夫婦，去年疑用電話拍攝素有積怨的鄰居及尾隨指罵，期間涉出手傷人，夫婦後又涉偷去男鄰居的電話丢掉等，鄰居女兒逃脫後報警。涉施襲的夫婦依次為男被告楊建波及操普通話的女被告王瑜珍，今(2日)在區院分別否認有意圖傷人、襲擊傷人、盜竊及刑事毀壞等6罪而受審。



辯方續向女事主陳蕙華指，其家與被告一家向有積怨，被告亦曾投訴陳等一家製造噪音，如大力關門及開大音響等，兩家爭執不時要勞動警方到場，在案發前一天亦曾因爭執而報警。辯方指女被告當日只是出門扔垃圾，陳卻因兩家仇恨而向警方表示女被告特登尾隨他們，陳不同意，但同意女被告在片段中曾分隔開男被告。



辯方並指女被告曾言「閂門喇」，惟陳的女兒卻因女被告的口音以「三文魚」取笑女被告，且男女被告當時想返回家中，卻遭陳等阻礙。陳不同意此說法。



而男事主李展豪(62歲)隨後作供，他表示當天遭男被告先「批踭」，再見男被告推他的妻子，他這時發現女兒不見了，故往防煙門處察看，卻見女被告拳打他倒在地上的女兒。李隨後被男被告推出防煙門，並遭對方拳打頭部及鼻子。李指當時感到「暈暈地」，跌坐在地上，女被告突然出來坐到他大腿上，用手推他的頭「撞埋牆兩吓」，女被告更笑着說「你非禮我，你非禮我」。



李續指這時又見到男被告手捉其妻的手腳，並把其妻扔向牆，其妻當時已沒有知覺，但男被告仍然踢其妻的頭、頸及腰部。而男被告後拿走他正在拍攝電話，後見女被告拿過電話進入防煙門，再出現已沒有手持電話。



李指他當時正流血，坐在地逾10分鐘，其後見到其親屬帶着保安及救護員到來。