逃犯條例：監警會譴責衝擊立法會　主動審視示威活動投訴

大批示威者昨(1日)衝擊及破壞立法會設施，獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)在今日(2日)會議上，譴責相關暴力和違法行為，並稱非常關注事件對香港法治和秩序的影響。監警會又宣布對6月9日至7月2日示威活動中涉及警方的投訴作詳細審視及報告，期望半年內提交報告。



有關報告將由監警會副秘書長（行動）統籌的專案組負責，監警會成員將按需要與持份者會面。專案組將向三個專責委員會，分別為嚴重投訴個案委員會、運作及程序諮詢委員會以及宣傳及意見調查委員會提交中期報告，最後交由整個委員會作最終審閱，上述專責委員會的主席將共同監察專案組工作，其後再向主席及委員會匯報。



根據監警會提供資料，現時收到共110宗投訴警方個案，當中指控警方「行為不當」的個案最多，共有54宗，其餘投訴包括「毆打」、「濫用職權」及「疏忽職守」等等。會方將收集各方資料審核各投訴個案，整合事件始末。



監警會主席梁定邦表示，監警會主動進行調查報告，不代表取代政府成立獨立調查委員會調查警方。梁補充，半年內呈交的未必是最終報告，不排除日後會再另外提交報告，雖指現時難以承諾報告會否公開，但他稱：「除非有非常好嘅理由，否則諗唔到點解唔開。」