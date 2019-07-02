阿王辣爆：暴徒藉七一搞暴動　王國興指不容姑息

數百名示威者趁「七一」強行衝擊進入立法會大樓，大肆破壞，令落成僅8年的大樓變得滿目瘡痍。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興，炮轟暴徒藉「七一」發起暴動，除對執勤警察拋擲腐蝕性液體，更令立法會大樓重創，是不折不扣的暴力行為，政府必須追究，不能姑息。



立法會大樓發出歷來首次紅色警示，大批戴上頭盔及口罩的示威者，由昨日(1日)下午開始敲打大樓多幅玻璃幕牆，又撬爛停車場外的鐵閘，警方多次施放胡椒噴霧，仍未能驅趕示威者，最終演變成「立會淪陷」的局面。王國興批評，有社運人士不斷呼籲暴徒衝上政黨辦公室、有議員手持食物盤慰勞暴徒，亦有議員千方百計阻礙警員進行清場，拖延時間讓暴徒撤離立法會會議廳，根本就是裏應外合來搞暴動。



王狠批，壹傳媒黎智英旗下《蘋果日報》，以《完全抗爭手冊》教暴徒怎樣去進行暴力示威，何以政府不去追究？是否又以「司法保護傘」來包庇反中亂港總指揮黎智英？繼政治黑金、違法佔中，以及有相有片鐵證如山的恐嚇東方報業集團男記者案，拖逾2年不檢控後，又一次縱容姑息？



立法會大樓遭受嚴重破壞，不但修復需時，花費亦不菲。王指出，這些費用動輒數以千萬港元，甚至數以億港元計。王批評，連串亂事始於反對派煽動「反修例」而起。然而，根據1998年的立法會會議紀錄文件顯示，「搞事四人幫」之一民主黨創黨主席李柱銘，就是提出修改逃犯條例的始作俑者。時任政務司司長陳方安生則接納泛民主派的修例要求，承諾盡快修改法例，早日與內地達成移交疑犯的司法互助協議。王斥責，李、陳及泛民政黨騙盡港人，應該為事件負責。



王又批評，特首林鄭月娥說要總結經驗、吸取教訓。如果政府對「七一」當天的暴徒輕輕放過，不但對不起港人，更變相鼓勵青年人搞出更多、更大鑊的動亂，屆時香港將永無寧日。



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