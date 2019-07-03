逃犯條例：高鐵西九站警力薄弱　憂難抵禦示威者

反修例示威者發起的衝擊愈演愈烈，繼破壞立法會大樓後，新目標直指更具爭議的高鐵西九龍總站。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，高鐵西九龍總站象徵一國兩制，一旦受到衝擊，其影響較闖入立法會大樓更嚴重，亦擔心萬一大批示威者進入該站的內地口岸區發難，單憑駐守在內的小量內地公安及其裝備，可能難以抵禦，促請兩地警方盡快商討如何加強布防。



根據網上流傳示威者在尖沙咀區的集會遊行路線，目標直指高鐵西九龍總站，沿途會經過遊客區及重要旅遊基建設施。陳偉強認為，香港連日來的示威衝擊，參與者人數均成千上萬，惟高鐵西九龍總站的保安設計原意或未有考慮到一旦遭受數以萬計示威者暴力衝擊的可能性，不論內地或香港口岸，原派駐的警力均有限。



陳偉強續指，高鐵西九龍總站實施一地兩檢，內地口岸區和香港口岸區的執法人員不能越界執法，一旦西九龍站爆發大規模衝突，香港警方尚可對香港口岸區增援，但若示威者闖入內地口岸區，單憑小量內地公安及裝備，或難以抵禦，故促請警方盡快商討對策及加強布防。



中西區區議會副主席陳學鋒擔心若示威者在高鐵西九龍總站附近堵塞馬路，會影響西隧九龍出入口交通，導致部分車輛改用紅隧過海，令港島西區至銅鑼灣一帶及紅磡大塞車。油尖旺區議會主席葉傲冬則指，若示威者在廣東道爆發衝突，將影響該帶經濟活動。



旅遊界立法會議員姚思榮則指，接連發生的示威及衝擊，已令上月香港酒店入住率及房價整體跌約5%，灣仔及金鐘區酒店入住率跌幅更高達10%。他促請示威者和平理性表達訴求，以免進一步影響香港的旅遊形象。

